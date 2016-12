Defeito na Subestação da Chesf deixa bairros de Natal sem energia

Um defeito da Subestação da Chesf, Natal II, localizado no bairro do Bom Pastor, provocou a falta de energia nos bairros entre Candelária e a Ribeira, além de Capim Macio e Ponta Negra na noite desta quarta-feira.

Os bairros da zona sul já tiveram a energia restabelecida, com a ação dos técnicos da COSERN que realizaram as transferências de cargas para outras subestações. Neste momento os técnicos da Chesf se encontram na Subestação Natal II para solucionar o problema. Ainda não há previsão de conclusão.

De acordo com as primeiras informações, o Natal Shopping e Midway também sofreram com a falta de energia.