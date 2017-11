Defensoria Pública do RN forma lista tríplice para escolha de novo Defensor Público-Geral

DPE/RN A eleição aconteceu em Natal e Mossoró e contou com apenas dois candidatos ao cargo e 60 defensores com direito a voto.

Os defensores públicos estaduais elegeram a lista tríplice para definir o Defensor Público-Geral do Rio Grande do Norte para a gestão 2018/2019. A eleição aconteceu em Natal e Mossoró e contou com apenas dois candidatos ao cargo e 60 defensores com direito a voto.



Os candidatos Marcus Vinícius Soares Alves e Francisco de Paula Leite Sobrinho tiveram, respectivamente, 50 e 10 votos. A lista, encabeçada pelo mais votado, será agora encaminhada em até três dias úteis ao Governador do Estado Robinson Faria após a publicação do resultado da eleição.

O Governador do Estado tem 15 dias após a entrega da lista para decidir sobre quem será o novo Defensor Público-Geral do Estado. Em caso de não pronunciamento ao fim do prazo é automaticamente investido do cargo o candidato que tiver sido mais votado.