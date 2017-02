Deputado Ezequiel requer benefícios para Espírito Santo, na região Agreste

Eduardo Maia/AL

“Estamos requerendo esse convênio com Espírito Santo, na região Agreste, no sentido de beneficiar a população. O Governo do Estado precisa levar investimentos como drenagem e pavimentação de ruas no interior, que irão contribuir para a valorização dos imóveis e para integração da comunidade”, justifica o parlamentar.O deputado Ezequiel disse ainda acreditar que o Governo Robinson Faria tem total interesse em investir em uma melhor infraestrutura em Espírito Santo, melhorando assim a qualidade de vida da população. “A realização da parceria entre o Governo e as Prefeituras leva para os municípios a infraestrutura necessária, principalmente para as comunidades mais carentes”, reforçou em sua justificativa.Em outro requerimento para beneficiar Espírito Santo, o deputado Ezequiel solicita do governador Robinson Faria e do Secretário de Saúde do Estado, George Antunes de Oliveira a disponibilidade de uma ambulância para atender mais de 10 mil habitantes.“É de extrema importância que o Governo do Estado, através da sua Secretaria de Saúde Pública, dê a atenção necessária ao município, possibilitando prestar um atendimento de qualidade à população”, justifica o deputado Ezequiel.