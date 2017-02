Detran prorroga prazo de vencimento para carnês do licenciamento

Nominuto/Arquivo

Os carros com placas final 1 e 2, que teriam seus vencimentos programados para essa semana, terão mais um prazo para quitar seus pagamentos de acordo com portaria publicada pelo órgão que modifica os vencimentos para 9 e 10 de março, respectivamente.

O novo cronograma com as datas de pagamentos encontra-se no site do Detran e só foi alterado para os carros com número de placa final já citados, sendo que os demais continuam com vencimentos para as datas programadas anteriormente.

Aos usuários que desejam efetuar a quitação, o Detran reforça que não é necessário estar com o carnê em mãos , já que os boletos estão disponíveis na internet, basta o usuário acessar o site do Detran (www.detran.rn.gov.br), clicar no ícone “Consulta de Veículos” na página principal, e logo após, digitar a placa e o Renavam do automóvel para a verificação. Feito isso, o condutor alcança a listagem dos débitos referentes ao Licenciamento, seguro e IPVA do veículo. Em seguida, é só clicar na taxa que deseja efetuar o pagamento, e uma janela é aberta com as opções de emissão de boleto bancário direcionado ao Banco do Brasil ou as demais instituições bancárias.

Já os correntistas do Banco do Brasil podem efetivar o pagamento diretamente no caixa eletrônico, informando CPF e sem precisar do boleto bancário.

