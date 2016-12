Dez cuidados com a rede elétrica durante o período de chuvas

Fladson Soares/Nominuto Um dos cuidados para evitar acidentes com eletricidade é desconectar todos os eletrônicos próximos a paredes úmidas.

O período chuvoso requer maior atenção da população quanto ao uso da energia elétrica. O aumento da incidência de chuvas, que também pode vir acompanhado por ventos, pode ocasionar o lançamento de galhos de árvores, pedaços de panos, plásticos e outros objetos na rede, provocando ocorrências no sistema elétrico.

Neste período, também pode haver aumento no número de ocorrências provocadas por descargas elétricas (raios).

De acordo com a Cosern, a companhia possui um plano de manutenção preventiva do seu sistema elétrico como forma de evitar as interrupções de energia. No entanto, é sempre importante relembrar algumas dicas sobre cuidados que podem ser adotados pela população para minimizar riscos de acidentes com a rede elétrica no período chuvoso:

Não ligue equipamentos elétricos se você estiver molhado ou descalço;

2. Desconecte das tomadas os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;

3. Caso perceba que as paredes da casa estão úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas ali, pois podem ser fonte de choques e mau funcionamento de equipamentos;



4. Siga as orientações dos fabricantes de equipamentos elétricos quanto às instalações e, principalmente, as relacionadas ao aterramento elétrico;

5. Somente um especialista deve realizar manutenção nas instalações elétricas do imóvel;

6. Evite ficar em áreas descampadas (abertas) como campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores, postes, mastros e locais elevados. Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;

7. Procure não ficar sob árvores e/ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em casa, evite o contato com objetos com estrutura metálica como fogão, canos, etc, sobretudo se a casa estiver em campo aberto;



8. Não realize serviços em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior, a exemplo de instalação ou manutenção de antenas de TV;



9. Só instale, desligue ou remova atenas se o tempo estiver bom. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la;

10. Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime, e ligue imediatamente para a Cosern através do telefone gratuito 116.