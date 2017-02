O Dia internacional de luta contra o câncer na Infância é comemorado nesta quarta-feira (15). O caminho mais curto para a cura do câncer infantil ainda é o diagnóstico precoce. No entanto, as crianças ainda chegam às instituições especializadas com a doença já em estágio avançado, devido a fatores como: a desinformação dos pais ou dos médicos, medo do diagnóstico ou mesmo pelas próprias características do tumor, pois, na maioria das vezes, os sinais e sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças comuns da infância.

A Casa Durval Paiva apoia a campanha mundial do dia internacional de luta contra o câncer na Infância que visa promover a conscientização quanto ao diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. Nessa mesma perspectiva, a Casa realiza desde 2002 a campanha do diagnóstico precoce, promovendo capacitações regionais para os profissionais de saúde. Desde 2006, a campanha ganhou proporções maiores, chegando a toda a população, através de visitas, palestras, peças de teatro, distribuição de panfletos e cartazes, além de material veiculado em rádios e TVs.

Diversas empresas locais fazem responsabilidade social e abraçam a causa junto com a Casa, na divulgação dos principais sinais e sintomas do câncer. Neste ano, a campanha prossegue com divulgação em sacolas de compras, contas de luz, rótulos de produtos, abrigo de ônibus, spots nas rádios e vídeos nas TVs, disseminando as informações que podem ajudar a salvar muitas vidas.

Fique atento aos principais sinais e sintomas:

Desequilibro ao andar

Febre de origem inexplicada

Dor óssea persistente

Perda de peso

Suor noturno exacerbado

Mancha branca no olho

15 de Fevereiro – Dia internacional de luta

Todos os anos, mais de 250.000 crianças e adolescentes com menos de 20 anos são diagnosticados com câncer. Cerca de 90.000 não sobrevivem. Muitas mais permanecem não diagnosticadas e não declaradas, sendo que 80 por cento dessas crianças são de países de baixa e média renda, onde os sistemas de saúde são fracos, os serviços de saúde são muitas vezes inacessíveis e os medicamentos essenciais não disponíveis ou muito caros. Mesmo os países desenvolvidos são confrontados com o câncer na infância, uma vez que agora é a principal causa de mortes por doenças não-transmissíveis (DNT) em países de alta renda e um número crescente de países de renda média.