Encontro de Corais de Natal vai reunir 1.400 coralistas durante quatro dias

Divulgação/Prefeitura do Natal

Dentro da programação oficial do Natal em Natal, acontece de 14 a 18 de novembro, o 23º Encontro de Corais da Cidade do Natal e o 15º Encontro Nacional de Coros em Natal – ENCONAT. O evento que tem uma programação diversificada vai ser realizado no Centro Municipal de Referência em Educação Aluízio Alves (CEMURE), além das apresentações paralelas em vários pontos da cidade.

O ENCONAT é a maior festa de corais realizada na capital do Rio Grande do Norte, e tem como um dos principais objetivos, a promoção e difusão da cultura e da arte por meio do estímulo à prática do canto coral. Este ano a avant-première vai acontecer às 19h30 do dia 14 (terça-feira), na Igreja de Santo Afonso Maria de Ligório (Igreja de Mirassol), com o concerto sacro do Grupo de Ópera Canto Dell’Arte da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A abertura oficial do encontro acontece às 19h do dia 15 (quarta-feira), no CEMURE.

Com uma programação voltada para todos os públicos, além das apresentações no CEMURE, sempre às 19 horas, o evento proporciona concertos em espaços como o Partage Norte Shopping, às 16 horas do dia 16 (quinta-feira), e no Parque das Dunas, às 10 horas do dia 18 (sábado).

O Encontro abre espaço também para o Tralalando no ENCONAT, que consiste em apresentações de corais infanto-juvenis em unidades de ensino. Este ano, o Tralalando vai ocorrer na Escola Municipal Professor Berilo Wanderley, às 9 horas do dia 14 (terça-feira) e às 9h do dia 16 (quinta-feira) no Colégio CEI Romualdo Galvão. Uma das novidades desta edição vai ser a Oficina de Técnica Vocal aberta ao público e ministrada pela professora Cláudia Roberta de Oliveira Cunha da Escola da Música da UFRN, nos dias 17 e 18 (sexta e sábado), às 17 horas no CEMURE.

Este ano estão inscritos 40 corais adultos e 12 infanto-juvenis, totalizando uma média de 1.400 coralistas. Além da apresentação dos corais sediados em Natal, participam coros das cidades de Ipanguaçu (RN), Ceará-Mirim (RN), Pureza (RN), Goianinha (RN), João Câmara (RN), Guamaré (RN), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Parnamirim (RN), Mossoró (RN) e Recife (PE).

O ENCONAT é uma promoção da Prefeitura Municipal do Natal realizado pela Secretaria Municipal de Educação, através do Setor de Cultura, Eventos e Desporto. Toda programação é gratuita, no entanto, durante os dias de apresentações no CEMURE, serão arrecadados alimentos não-perecíveis para doação na Liga Norte Rio-Grandense Contra o Câncer.