Exposição fotográfica monta linha do tempo do Memorial do Legislativo Potiguar

Fábio Cortez

O Memorial do Legislativo Potiguar inova ao organizar uma série de álbuns com as imagens que registram a linha do tempo da Assembleia Legislativa do RN. O trabalho, realizado pela equipe do memorial, conta com um acervo fotográficos de aproximadamente 7 mil imagens que serão disponibilizadas para consulta e observação pública a partir de março de 2017.



A ideia dos álbuns surgiu da necessidade, explica a coordenadora do Memorial do Legislativo Potiguar, Bernadete Oliveira. “São muitas fotos que contam a história da Assembleia, dos deputados e do próprio Memorial, desde a sua formação. Como faltaria espaço físico para expor tudo, pensamos nesses álbuns”.



Para que pudessem ficar acessíveis a consulta pública, as imagens foram recuperadas de vários meios, principalmente os digitais. “A proposta era tirar essas fotografias e colocar no papel e deixar esse material fácil para manuseio”, completou. A expectativa é que até março todo esse material esteja pronto.



Para 2017, o Memorial do Legislativo Potiguar vai intensificar a visitação de estudantes através de parceria entre a Escola da Assembleia e escolas estaduais. “Essas visitas promovem uma troca de experiências muito importante”, disse.