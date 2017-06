Ezequiel Ferreira faz pleitos para mais Segurança, Saúde e estradas no Agreste

Segurança, recuperação de estradas, saúde e abastecimento de água foram pautas na agenda de trabalho do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), com o objetivo de assegurar melhor qualidade de vida da população e desenvolvimento socioeconômico das cidades de Monte Alegre, Pedro Velho e Brejinho, na região Agreste.



“Pedro Velho está bastante vulnerável quanto à segurança pública, o mesmo ocorrendo com relação a Brejinho. A violência tem aumentado nesses dois municípios do Agreste. Por isso é preciso ação ostensiva para a contenção da criminalidade”, justifica Ezequiel.



Para Pedro Velho o deputado solicitou do governador Robinson Faria (PSD) e da secretária de Segurança Pública e Defesa Social, Sheila Freitas o aumento do efetivo policial militar, bem como a disponibilização de um carro para auxiliar nas atividades policiais naquele município, incluindo a zona Rural.



Já para atender reivindicação dos moradores de Brejinho, o deputado Ezequiel solicitou a recuperação, com urgência, da delegacia do município, que hoje tem uma população de quase 13 mil habitantes.



Além disso, o deputado Ezequiel Ferreira solicitou a perfuração e instalação de poços tubulares nas comunidades Esperança, Xique-Xique, Remédio, Lagoa da Ema, Papo Sul e Arame. Essas comunidades estão com ameaça de colapso no abastecimento de água. Outra ação no sentido de que sejam tomadas medidas preventivas no trecho da rodovia RN-160, entre os municípios de Monte Alegre e Brejinho.



Ainda para Brejinho, Ezequiel Ferreira requereu a recuperação do ginásio poliesportivo Avelino Matias e a disponibilização de uma ambulância. O deputado também sugeriu que o governo do Estado faça uma recuperação geral do ginásio poliesportivo de Pedro Velho.