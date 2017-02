Ezequiel Ferreira solicita carros frigoríficos para abatedouros do Seridó

João Gilberto/AL

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) depois de conseguir a inclusão de dez municípios da região Seridó Oriental na lista dos contemplados com equipamentos para centrais de comercialização do Programa Compra Direta, em 2016, requereu agora o benefício para mais 19 cidades da região. Estas cidades receberão, inclusive, veículos de porte médio, adaptados com câmara frigorífica para o transporte dos animais abatidos.

“Agora espero a contemplação de 19 cidades, dentro do cronograma do programa. Em períodos de carência e emergência como a que o semiárido tem atravessado nos últimos 6 anos de seca todos os setores tem que se unir para prover o sustento do homem do campo”, justifica Ezequiel Ferreira que também é presidente do Comitê de Ações de Combate à Seca da Assembleia.

As cidades contempladas serão: Acari, Bodó, Cerro Corá, Carnaúba dos Dantas, Caicó, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, São Fernando, São Vicente, Santana do Seridó, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas e Tenente Laurentino Cruz.

O deputado Ezequiel solicitou ao Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), os benefícios para 30 municípios do Estado, estando entre os itens solicitados balanças, computadores, impressoras, veículos tipo caminhoneta leve e veículos de transporte dos produtos que necessitam de refrigeração, que são entregues aos municípios com maior volume de comercialização.

O Compra Direta é um dos programas de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), que no Rio Grande do Norte é executado pela Emater. Tem por finalidade fortalecer a Agricultura Familiar, garantindo a aquisição de alimentos para doação às instituições que assistem pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar, como escolas, unidades de saúde e organizações civis.