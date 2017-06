Falha de Samambaia é detectada como epicentro do tremor em João Câmara

O tremor de terra sentido por moradores da região do Mato Grande no último domingo (18), teve o epicentro na Falha de Samambaia, entre as cidades de João Câmara e Poço Branco. A distância entre o epicentro e a estação RCBR foi de aproximadamente 33,7 km e a magnitude estimada em 2.1. O evento sísmico ocorreu às 11h33 (horário UCT), 8h33 (horário local).

O coordenador do LabSis, Aderson Nascimento, explica que não há como prever quando esses tremores possam voltar a ocorrer, mas que a coleta de dados das atividades registradas nas estações do LabSis são essenciais para um estudo mais profundo. “Através da análise de informações nós podemos desenvolver pesquisas que ajudem a entender tremores de terra em determinada região. Por exemplo, antes do grande terremoto de 1986 ocorrido em João Câmara, não tínhamos conhecimento da Falha de Samambaia. Apesar da tragédia ocorrida na época, agora temos respaldo para fazer um trabalho informativo e educativo para que a população esteja preparada, caso ocorra outro abalo como aquele”.

De fato, o trabalho de conscientização e prevenção ajuda muito a população local. Apesar dos vários relatos de estrondos e de muitos terem sentido o “susto” do tremor, a defesa civil do município já estava preparada para auxiliar os moradores. “Temos um trabalho de parceria com a Defesa Civil de João Câmara. Isso ajuda na segurança das pessoas, que já sabem como agir caso a terra volte a tremer”, explica Aderson.

Histórico de eventos sísmicos

Os últimos eventos sísmicos em João Câmara registrados pelas estações do LabSis foram nos dias 11 e 12 nde dezembro de 2016. O primeiro ocorreu às 11h29 (horário local), com magnitude de 2.1. O segundo tremor registrado foi às 3h31 com 1.7 de magnitude. Ao final da segunda-feira (12), o sismograma registrou 36 abalos sísmicos.

O terremoto mais conhecido no Rio Grande do Norte ocorreu em 1986 em João Câmara. O sismo de maior magnitude em uma série de eventos foi sentido inclusive em Natal, aconteceu no dia 21 de agosto e alcançou 4.3 na Escala Richter. No mês seguinte, foram dois eventos sísmicos: 4.3 e 4.4, respectivamente. O terremoto principal ocorreu no dia 30 de novembro, com magnitude de 5.1, seguido por milhares de réplicas.

Falha de Samambaia

Samambaia é a maior falha geológica do Brasil. Tem 38 km de comprimento por cerca de 4 km de largura e atravessa os municípios de Parazinho, João Câmara, Poço Branco e Bento Fernandes. Sua profundidade varia entre 1 e 9 km. Próximo a ela se encontra a falha geológica de Poço Branco, que apesar de ser bem menor também contribui por alguns tremores naquela região.

As atividades sísmicas ao redor da falha de Samambaia são constantes e em alguns casos podem causar tremores de magnitude elevada, como a de 1986.

Geologia

O Nordeste brasileiro é formado por diversos fragmentos de rochas muito antigas, com maior probabilidade de produzirem atividade sísmica local. Além disso, as camadas de solo são bastante rasas, com camadas finas de terra variando entre 4 e 25 metros acima da rocha. Em algumas localidades, a camada é tão fina que a rocha chega a ficar exposta.

Diferente dos abalos de origem tectônicos, que ocorrem nas bordas das placas continentais, os abalos relacionados às falhas geológicas acontecem quando grandes camadas abaixo do solo se tornam instáveis e desmoronam. Isso pode acontecer por inúmeros motivos, entre eles a acomodação natural, movimentos súbitos na crosta ou infiltração de líquidos, embora não sejam incomuns os tremores provocados por grandes barragens localizadas próximas ao epicentro.