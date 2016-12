Falta de energia afeta equipamentos da Caern e provoca suspensão de atendimento

Divulgação/Caern

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) está com o atendimento aos clientes suspenso desde o início da manhã desta quinta-feira (22). O apagão de energia elétrica ocorrido na quarta-feira (21), afetando vários bairros da capital, incluindo o prédio da Administração Central em Natal, provocou uma pane no servidor central da Caern, afetando a internet da empresa em todo o Estado.



Sem acesso à rede, a Companhia fica impossibilitada de realizar atendimento aos consumidores nos escritórios presenciais, bem como pelo sistema Contact center, através do telefone 115. A Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) da Caern está trabalhando no intuito de reestabelecer a internet e retomar o atendimento aos consumidores.



A equipe vai realizar a troca de equipamento e outras ações necessárias de manutenção, de forma que os serviços sejam retomados no mais curto espaço de tempo.