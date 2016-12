Feiras livres de Natal funcionam em horário diferenciado durante festas de Fim de Ano

Arquivo/Secom As feiras do Alecrim, Santa Catarina e Pajuçara funcionarão normalmente nos dias 24 e 31.

Com a proximidade do Natal e Réveillon, a Prefeitura do Natal, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), informa os horários de funcionamento das feiras livres durante as festividades.

As feiras do Alecrim, Santa Catarina e Pajuçara funcionarão normalmente nos dias 24/12 e 31/12 e as feiras da Cidade da Esperança e Nova Natal serão antecipadas para os dias 24/12 e 31/12.Já as feiras de Mãe Luíza, Nova República, Pirangi, Lagoa Seca, Quintas e Felipe Camarão terão suas atividades suspensas nos dia 25/12 e 01/01.