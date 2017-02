Furto de cabos e depredação de poço forçam parada no abastecimento de bairros de Parnamirim As áreas afetadas são Santa Tereza, Nova Esperança e Loteamento Brasil.

Em virtude de um furto de cabos elétricos e depredação do medidor de um poço no bairro Santa Tereza, em Parnamirim, os bairros que são abastecidos por esta unidade está temporariamente sem receber o fornecimento de água.



As áreas afetadas são Santa Tereza, Nova Esperança e Loteamento Brasil. A ação dos vândalos ocorreu neste final de semana, e a Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) acionou a concessionária de energia para reposição dos cabos e possível substituição do medidor, o que será averiguado pela equipe da companhia energética.



Enquanto a situação não for normalizada, a Caern pede a compreensão dos clientes para que os cuidados com a água disponível nos reservatórios sejam redobrados.