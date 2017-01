Governador anuncia entrega da ciclovia da Rota do Sol para o dia 4 de fevereiro

O governador Robinson Faria recebeu, na manhã desta sexta-feira (27), um grupo de ciclistas e atletas para tratar da inauguração da ciclovia na RN-063, mais conhecida como Rota do Sol, em Natal, marcada para o dia 4 de fevereiro. A obra, que já foi concluída, era um pleito antigo e desejado pelos usuários da região e só agora está sendo atendido com a ciclovia de cinco quilômetros de extensão por três metros de largura, entre a rotatória do bairro Cidade Verde até a entrada de Pium. A ciclovia será inaugurada com um passeio de bicicleta com saída prevista às 8h da rotatória de Cidade Verde.

Durante a reunião, Robinson Faria informou que o local terá policiais para fazer a segurança dos usuários. “Com o diálogo permanente com o grupo, acatamos diversas sugestões para construir uma ciclovia que atenda as necessidades dos usuários. Além de entregar um espaço adequado para a prática do ciclismo, vamos garantir a segurança da Rota do Sol, criando um ambiente propício para a vinda de atletas, famílias e pessoas que estão em busca de uma melhor qualidade de vida”, explicou o governador.

Foram debatidos também sobre as placas de sinalização do local, limites de velocidades e uma ciclofaixa no acostamento para os atletas de alta performance. Outro ponto conversado entre o Chefe do Executivo estadual e os ciclistas foi com relação ao nome do espaço. “Os próprios usuários sugeriram e vamos denominar a ciclovia como Rota do Sol, atribuindo referência às características e identidade do local”, afirmou Robinson.

O presidente da Associação dos Ciclistas do RN, Canuto Filho, elogiou a nova ciclovia e o diálogo direto com o governador. “Há muito tempo pedimos ao Estado um espaço adequado para os ciclistas. O governador se mostrou sensível ao nosso pleito e tem ouvido nossas sugestões. Estamos muito felizes com a entrega da ciclovia, pois os usuários de bicicleta terão um local para praticar o esporte de forma segura e com proteção policial”, comemorou Canuto.

Participaram do encontro os secretários de estado da Habitação, Trabalho e Assistência Social (Sethas), Julianne Faria; do Esporte e Lazer (Seel), Canindé de França; a secretária chefe do Gabinete Civil, Tatiana Mendes Cunha; o diretor geral do DER, general Jorge Ernesto Fraxe; além de representantes do Departamento Estadual de Trânsito, da Polícia Militar e grupos de ciclistas e atletas do RN.