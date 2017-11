Governo anuncia acordo com associações e paralisação da PM é suspensa

Divulgação/Gabinete Civil Reunião realizada hoje na sede do Ministério Público entre representantes do policiais militares e do Gabinete Civil deu fim ao impasse no pagamento de salários.

De acordo com o governo, na segunda-feira​ (13) serão pagos os salários dos servidores ativos da Polícia Civil, Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e agentes penitenciários. Já os salários dos policiais militares ativos e inativos serão pagos somente na próxima sexta-feira (17).A proposta inicial do governo era pagar no dia 13 os servidores ativos da segurança pública e também os agentes penitenciários. No entanto, ficariam de fora os aposentados, inativos e pensionistas. As associações dos policiais militares não aceitaram o acordo e cobraram a inclusão de todos os servidores, chegando a um consenso somente na reunião de hoje, que contou com a colaboração do Ministério Público.As associações dos policiais militares convocaram uma assembleia geral (incluindo praças e oficiais) para às 19h de hoje a ser realizada no Clube Tiradentes, no bairro do Alecrim, para apresentar a proposta que foi acordada com o governo.