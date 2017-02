Governo beneficia 1900 famílias com recuperação de dessalinizadores

Uma série de ações que visam ampliar o acesso à água potável para a população rural do RN vem sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). Entre elas, o programa de recuperação de dessanilizadores. Nesse início de ano, mais de 1900 famílias já estão sendo beneficiadas, através do acesso à água potável para consumo no dia a dia, com as intervenções realizadas.



Os primeiros municípios beneficiados foram Alto do Rodrigues, Areia Branca e Jandaíra. Em Alto do Rodrigues, nas comunidades de Vila Floresta, Vila Listrada e Barroca e em Jandaíra, na comunidade de Trincheira. Nesta última, houve trocas de membranas e filtros. Já em Areia Branca, quatro comunidades receberam manutenção: São José, Redonda, São Cristovão e Ponta do Mel. Além de membranas e filtros, foram trocados também manômetros e bombas centrífugas.



O Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Mairton França, ressalta a importância das intervenções nessas comunidades, uma vez que as famílias voltaram a ter acesso à água de qualidade para o consumo diário. “Os dessalinizadores são obras estruturantes para se conviver com a falta de água no semiárido”, enfatiza.



As comunidades que recebem o abastecimento por meio desses sistemas normalmente têm dificuldade na obtenção de água, uma vez que os mananciais e poços possuem apenas água salobra. São comunidades de difícil acesso e dispersas nas zonas rurais dos municípios.



Segundo o Coordenador de Hidrogeologia da Semarh, Ranielle Linhares, um sistema de dessalinização de água não é de fácil manutenção, pois os filtros precisam ser trocados a cada três meses e limpezas químicas são constantes.



Na próxima semana, a equipe da Semarh realizará uma visita técnica nos dessalinizadores de cinco comunidades do município de São Tomé, a fim de diagnosticar e, caso necessário, posteriormente, iniciar as manutenções. Para estas ações de recuperação, já foram investidos cerca de R$ 100 mil oriundos do tesouro estadual em 2017.



Os trabalhos de implantação, manutenção e recuperação de dessalinizadores são realizados pela Coordenadoria de Hidrogeologia (Cohidro) da Semarh. Em 2016, 136 sistemas foram recuperados e mantidos pela Secretaria. O objetivo dos dessalinizadores é garantir acesso à água de melhor qualidade. Além disso, o gerenciamento do sistema é feito pela própria comunidade, promovendo, assim, o uso consciente da água.