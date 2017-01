Governo inaugura Restaurante Popular no bairro Planalto

O governador Robinson Faria e a secretária estadual de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Julianne Faria, inauguraram na manhã desta terça-feira (10), a 27° unidade do Restaurante Popular no Rio Grande do Norte. Desta vez, foi contemplado o bairro Planalto, zona Oeste de Natal. Diariamente, serão oferecidas 500 refeições de qualidade ao preço simbólico de R$ 1.

Até o final de janeiro, serão inauguradas mais cinco unidades em todo o Estado. Esta semana, já está prevista a abertura da unidade do bairro Santo Antônio, em Mossoró. Também serão inaugurados os Restaurantes Populares em Natal (Pompéia), São José de Mipibu, Jardim de Piranhas e São Miguel. As novas unidades representam um aumento de mais de 3 mil refeições diárias a serem fornecidas.

“O programa está sendo expandido para diversos municípios para beneficiar o maior número de famílias. O bairro Planalto clamava por ações do governo, e por isso, tivemos atenção especial e trouxemos o Restaurante Popular para oferecer uma refeição de qualidade para a população a baixo custo”, afirmou Robinson Faria.

Como nas outras unidades, o Restaurante Popular do Planalto seguirá as normas de segurança alimentar. “A secretaria está empenhada em levar um cardápio padronizado e balanceado para todos”, disse a titular da Sethas, Julianne Faria.

Quem comemorou a instalação da nova unidade, foi a dona de casa e moradora do bairro Auxilene Freire, que esteve presente na solenidade e fez questão de almoçar no primeiro dia de funcionamento do restaurante. “Agora tenho uma refeição de qualidade, nutritiva e barata para minha família”.

Restaurantes Populares no RN

O programa está em Natal (Centro Administrativo, Alecrim e Igapó), Mossoró (Centro, Alto de São Manoel e UERN), Assú (Centro e Frutilândia), Caicó, Currais Novos, Macaíba, Pau dos Ferros, Parelhas, Areia Branca, Extremoz, Ceará-Mirim, Macau, Santa Cruz, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, João Câmara, Parnamirim, Canguaretama, Santo Antônio, Apodi e Jucurutu. Por dia, são oferecidas 22 mil refeições à população de menor poder aquisitivo.