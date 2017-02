Governo proíbe apoio financeiro da administração pública para custear carnaval

Divulgação Decreto publicado pelo Governo do Estado proíbe apoio financeiro dos órgãos públicos para custear festas de carnaval neste ano.

O governador Robinson Faria publicou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7) um decreto que proíbe a concessão de ajuda financeira, por parte dos órgãos da Administração Pública Estadual, para custear despesas com as festividades carnavalescas.

De acordo com o texto, entre as justificativas para a impossibilidade de apoio estão a severa crise econômica e financeira que afeta o país e o Rio Grande do Norte, assim como a crise hídrica vivida pelo Estado.

O decreto explica ainda que a ação ocorre devido à necessidade da “Administração Pública priorizar o fornecimento à população dos serviços públicos essenciais e permanentes, sobretudo de saúde, segurança e educação”.