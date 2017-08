Gustavo Fernandes destaca ações em favor da Educação durante reunião da UNALE

Unale

Integrante da atual gestão da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), o deputado Gustavo Fernandes (PMDB) participou nesta segunda-feira (21) de reunião em Brasília com os presidentes e demais membros das Secretarias Temáticas da entidade. O encontro debateu a atuação das pastas durante a nova gerência, que dura até a 22ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), programada para os dias 23, 24 e 25 de maio de 2018.



Como vice-presidente da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia da UNALE, Gustavo Fernandes destacou a atuação da pasta em favor da Educação no Rio Grande do Norte e no país. “Durante a reunião, nos comprometemos a fiscalizar as creches federais que estão inacabadas no RN e em propor bonificação de vagas no ENEM para estudantes que forem da região das universidades onde pretendem ingressar”, declarou.



Os parlamentares que compõem as sete secretarias da entidade - Juventude, Mulher, Saúde, Cidades, Segurança e Educação, Ciência e Tecnologia, além da recém-formada pasta de Agricultura - apresentaram, na oportunidade, o plano de ação para os próximos meses e sugeriram datas e locais para a promoção de seus seminários. As sugestões serão finalizadas em reuniões separadas e comporão um calendário oficial.



A reunião também foi o primeiro compromisso da Secretaria de Agricultura, que será lançada oficialmente durante a próxima reunião de diretoria executiva, no dia 31 deste mês, em Esteio (RS). As novas composições das secretarias, formadas por presidente, três vices e um secretário, foram eleitas após o encerramento da 21ª CNLE, ocorrida em junho, em Foz do Iguaçu (PR).