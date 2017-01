Idema realiza campanha para preservação do Morro do Careca

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – Idema inicia nesta quarta-feira (01), uma campanha para conscientizar banhistas e visitantes quanto a importância de preservar o Morro do Careca, considerado um dos principais cartões postais do estado. Na ocasião, o Idema fará a colocação de novas placas de sinalização, que destacam a proibição do acesso ao local e as suas penalidades para quem desobedecer a decisão judicial de 2004. A ação terá início às 8h30, em Ponta Negra.

Cerca de 40 voluntários do Idema estarão na Praia repassando informações sobre o Morro do Careca, distribuindo sacolas de lixo biodegradáveis, colagem de adesivos nas mesas, carros e barracas. A campanha “Não suba no Morro, preserve!” acontecerá ao longo desse mês e contará com três equipes que atuarão na área de terça a sexta, das 8h30 às 11h30.

“Queremos conscientizar as pessoas para a importância de preservar o morro do careca e orientá-las quanto a proibição de subir no local, por isso fizemos novas placas com mensagens mais claras e objetivas”, disse o diretor administrativo do Idema, Marcelo Gurgel.

O Idema firmou uma parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), e a fiscalização do local passou a ser intensificada por meio de câmeras de monitoramento. Por ser uma Zona de Proteção Ambiental desde 1997, não é permitida a circulação de pessoas no local para evitar a erosão da duna e a deterioração da vegetação.

“É importante que as pessoas tenham a consciência de que subir no morro é proibido e quem desobedecer, estará sujeito à multa e prisão”, afirmou o diretor geral do Idema, Rondinelle Oliveira.