Indicação de Alexandre de Moraes para vaga no STF foi destaque no noticiário semanal

segunda-feira

O presidente Michel Temer indicou nesta segunda-feira (6) o atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O anúncio foi feito há pouco pelo Palácio do Planalto por meio do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola.

O governador Robinson Faria deu posse ao novo comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, coronel Sócrates Vieira de Mendonça Júnior, na tarde desta segunda-feira (6). Ele substitui o coronel Otto Ricardo Saraiva de Souza, que estava no cargo há dois anos. A solenidade aconteceu no auditório do Centro de Operações da Justiça Eleitoral. Na ocasião, o governador também anunciou o lançamento do concurso de praças da corporação. O edital será publicado no Diário Oficial desta terça-feira (7).

terça-feira

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou nesta segunda-feira (6) com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ministro Gilmar Mendes reveja a decisão que suspendeu sua posse como ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff, em março do ano passado.

Ao chegar para seu primeiro depoimento ao juiz Sérgio Moro, hoje (7), o ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha leu uma carta em que diz ter um aneurisma como o de dona Marisa Letícia, segundo sua defesa. Cunha disse então que precisa de cuidados que não seriam possíveis no Complexo Médico Penal de Pinhais, em Curitiba, onde está preso desde outubro.

quarta-feira

O governo do Espírito Santo transferiu o controle operacional dos órgãos de segurança pública para o general de brigada Adilson Carlos Katibe, comandante da força-tarefa conjunta e autoridade encarregada das operações das Forças Armadas, O objetivo é promover a garantia da lei e da ordem no estado, no período de 6 a 16 de fevereiro.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) multou em R$ 10 mil a turista que pegou com as mãos um tubarão na Praia do Sueste, no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, litoral de Pernambuco. O vídeo da ação, feito pelo namorado da turista, circulou pelas redes sociais nos últimos dois dias. Ele também foi multado no mesmo valor, ambos por crime ambiental.

quinta-feira

Aprovado na noite de ontem (8) pelo Senado, o texto da reforma do ensino médio segue para sanção do presidente Michel Temer. A medida provisória manteve todos os eixos do texto final aprovado pela Câmara.

Das ruas para os bancos de uma universidade. O morador em situação de rua, Mário Batista da Cruz Júnior, 34 anos, acreditou em seu sonho e, através do Enem, garantiu nessa semana uma vaga para cursar Administração, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O apoio veio do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP) – mantido pela Prefeitura de Parnamirim; do Coletivo For All e Sebo Zahir.

sexta-feira

O presidente Michel Temer criticou nesta sexta-feira (10) o movimento dos policiais militares no Espírito Santo, que há sete dias tem causado problemas à segurança pública com a falta de patrulhamento nas ruas. Em nota à imprensa, ele disse que a "paralisação ilegal" tem causado temor à população e afirmou que o direito de reivindicar "não pode tornar o povo brasileiro refém".

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RN julgou mais um recurso relacionado ao ex-governador do Estado Fernando Freire. Desta vez, o órgão julgador apreciou as denúncias voltadas a um suposto esquema de desvio de dinheiro público, o qual ocorria por meio da formalização de aquisições e pagamentos a empresas de remédios que não eram efetivamente entregues às unidades hospitalares. No voto, o relator da Apelação Criminal, desembargador Gilson Barbosa, declarou extinta a punibilidade relativa à acusação de formação de quadrilha, mas manteve a condenação relativa ao crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal.