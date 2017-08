Internação domiciliar reduz risco de infecção e humaniza atendimento

Arquivo Uma das medidas para reduzir a estatística de infecção hospitalar é a internação domiciliar, mais conhecida como home care.

“Meu maior sonho é conhecer Luan Santana”. O desejo compartilhado é de Débora Silva, seis anos. A garota possui uma síndrome neuromotora, prejudicando os movimentos do corpo. O diagnóstico ainda é estudado pelos médicos, mas sabe-se que o problema pode estar relacionado a uma compressão na medula espinhal.

A síndrome foi constatada três meses depois do nascimento da pequena e quase lhe custou a vida. Enquanto esteve internada em um hospital infantil de Natal (RN), a criança chegou a ter mais de 20 infecções hospitalares. “Foram momentos de muita dor e sofrimento. Tinha dias que chegava a pensar que a não teria mais comigo”, conta a mãe de Débora, Maria da Conceição Silva, 29 anos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a infecção hospitalar é um dos principais fatores de risco para pacientes hospitalizados, muito comum em pessoas que passam por procedimentos invasivos, como a instalação de equipamentos respiratórios, cateteres e sondas. No Brasil, 14% desse público são contaminados por bactérias. A porcentagem é maior que a média da Europa, que chega a taxa de 10%.

Uma das medidas para reduzir a estatística é a internação domiciliar, mais conhecida como home care. O serviço tem sido cada vez mais difundido no país e consiste na assistência médica em casa, sob o aval da equipe médica do paciente. O atendimento é oferecido por empresas especializadas que equipam a residência do indivíduo, oferecendo todo o suporte necessário – semelhante à de um leito de hospital – com equipe de enfermagem 24 horas e atendimento multidisciplinar. No caso de pacientes que usam equipamentos invasivos em casa, o organismo tende a ser mais resistente às bactérias do ambiente do que as que estão presentes em um hospital.

Há três anos, a justiça, através de liminar, concedeu a Débora o direito de tratar-se em casa. Todo o suporte é realizado pela Assistance Home Care e custeado pelo Governo do Estado. A conquista também permitiu que a paciente tivesse o direito à educação. Uma vez na semana, um professor da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) vai à casa da potiguar. “Enquanto estava internada, minha filha não era mal tratada, mas tê-la em casa, mais perto da família, é maravilhoso. Se Deus quiser, infecção nunca mais”, comemora a mãe. Débora, que recentemente recebeu alta do fonoaudiólogo, não perde tempo, e reforça mais uma vez seu anseio. "Espero ficar boa logo para realizar meu sonho. Ele [Luan Santana] é muito bonito", dispara a fã.

Segundo Francisco Eliseu da Silva, diretor da empresa que atende Débora, o home care pode ser recomendado para diferentes casos. “A assistência médica domiciliar é indicada para pacientes com doenças crônicas, que necessitam de melhorias na qualidade de vida, e para aqueles que, seguindo recomendação médica e com alta hospitalar, podem dar continuidade ao atendimento clinico em casa. Voltar para o conforto do lar, contribui e muito para a melhoria do quadro clínico”, frisa.

Além da diminuição nos riscos de infecção hospitalar, Eliseu ainda afirma que, o serviço de home care tem sido bastante procurado nos últimos anos por diversos motivos, como atendimento humanizado, desocupação de leitos para atendimento de casos com maior gravidade e por apresentar uma significativa redução de custos assistenciais. “Tudo isso faz com que o atendimento seja cada vez mais útil na vida de pessoas que sofrem de alguma enfermidade, apresentando a necessidade de sessão de fisioterapia, fonoaudiologia, um simples curativo, uma consulta médica ou até mesmo uma internação com profissionais disponíveis 24 horas”, pontua o diretor da empresa.