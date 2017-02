ITEP realiza mutirão e dobra número de emissão de primeiras vias de identidade

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), através do Instituto de Identificação (II) está realizando um mutirão para intensificar o número de emissão de primeiras vias de carteiras de identidade. Realizado no Shopping Via Direta, no bairro de Lagoa Nova, na zona sul de Natal, o mutirão começou hoje (14) e vai até a sexta-feira (17), com atendimentos das 9h às 12h30.

As segundas e terceiras vias permanecem sendo emitidas na Central do Cidadão do shopping citado e na central do Alecrim e da zona norte da capital. Essas duas últimas estão realizando o atendimento normal – também com a emissão de primeiras vias.

Diariamente na Central do Cidadão do Via Direta são emitidas cerca de 50 primeiras vias de identicidades. Com o mutirão este número sobe para 100. Contudo, o órgão também tem capacidade de realizar a emissão de aproximadamente 150 identidades de segundas e terceiras vias neste local de atendimento.

A ideia da realização do mutirão foi planejada pela direção-geral do ITEP em conjunto com a diretoria do Instituto de Identificação. O objetivo da campanha é evitar filas e reduzir o tempo de espera durante o processo de emissão do documento de identificação.

Na próxima semana o mutirão será realizado na Central do Cidadão da zona norte de Natal.