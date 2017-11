Jardim do Seridó será abastecido pela Operação Vertente II

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, iniciará o fornecimento de água em Jardim do Seridó a partir da próxima segunda-feira (13). O município entrou em colapso de abastecimento pela Companhia de águas e Esgotos do RN (Caern) e será atendido pela Operação Vertente II.

Oito caminhões-pipa irão distribuir cerca de 70 mil litros de água em cisternas espalhadas na cidade, onde moram 12.566 mil habitantes. Nesta segunda fase, a Vertente abastece 19 municípios diariamente.

Operação Vertente

A Operação Vertente faz parte do Plano Emergencial de Crise Hídrica do Governo do Estado, e tem recursos de R$ 12,7 milhões provenientes do Ministério da Integração Nacional. O propósito da operação é manter o abastecimento humano nas cidades em colapso declarado pela Caern.