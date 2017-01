Mais cinco cidades passam a ter atendimento completo pelo Contact Center da Caern 115

Mais cinco cidades potiguares passarão a contar, a partir de 1º de fevereiro, com o atendimento completo do Contact Center 115, da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern). Os cinco municípios que serão integrados são Currais Novos, Caicó, na região Seridó, Areia Branca e Caraúbas, no Oeste, e Macaíba, na Grande Natal.Atualmente, todo o Estado é atendido pelo telefone 115, mas apenas em Natal, Parnamirim e Mossoró, o usuário tem todo o atendimento, inclusive na parte operacional, feito via telefone. Nos outros municípios, a central presta as informações e encaminha o consumidor para o escritório da Caern mais próximo para o atendimento operacional. A gerente de Relacionamento com o Cliente da Caern, Samara Mendes, explica que a inclusão de novas cidades no sistema de atendimento será feita gradativamente, logo que concluídas as etapas de adequação ao Contact Center.Atualmente, a Gerência de Relacionamento com o Cliente trabalha para atingir toda a Região Metropolitana de Natal, incluindo as cidades de Goianinha, São José de Mipibu e Nísia Floresta. É possível que elas sejam integradas ao sistema ainda no mês de fevereiro.O mesmo modo de atendimento também ocorre com o Chat On Line, que disponibiliza pelo site da Caern ( www.caern.com.br ) uma série de serviços, dentre eles a consulta sobre falta d’água, solicitação de consertos de vazamentos ou obstruções de esgoto.Ele pode ser acessado em qualquer lugar, sendo que o atendimento completo está disponível apenas nas cidades já integradas ao Contact Center inclusive na parte operacional. Nas demais cidades, o consumidor pode obter informações e é orientado a procurar o escritório da Caern mais próximo. O Chat on Line está disponível para atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.