Mesa Brasil Sesc distribui brinquedos arrecadados em campanha natalina

Na manhã desta quinta-feira (22), pequenos sorrisos se multiplicaram. Mais precisamente 353 deles. Eles refletiam a alegria das crianças que ganharam presentes de Natal graças à arrecadação feita pela campanha natalina do programa Mesa Brasil Sesc, que mobilizou os colaboradores da Fecomércio e do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) de Natal, Mossoró e Caicó. Meninos e meninas de cinco instituições filantrópicas das três cidades cadastradas no programa foram beneficiados.

Além dos colaboradores da instituição, a empresa Sacolão também praticou solidariedade ao doar 200 itens para a montagem de kits-presente. Gesto recompensado pelo brilho no olhar de Maria Evelyn, 9, dona de uma nova boneca. “Tinha pedido ao Papai Noel uma boneca, uma roupa e uma bicicleta”, conta a menina, que teve um dos desejos realizado pelo programa do Sesc. “Estou feliz. Vou brincar muito”, comemora a beneficiada pelo Instituto AMAR, localizado no bairro do Jiqui, em Natal.

Mas não foram só as crianças que ficaram felizes com as doações. A dona de casa Antonia de Bessa, 42, tem quatro filhos, três integrantes do Instituto AMAR: Antônio Rainan, 13, Raí, 8, e o pequeno Carlos Alberto, 2. “Foi uma ação ótima. 100% e mais alguma coisa. Agradar uma criança é sempre motivo de muita alegria”, disse a mãe.

À frente do Instituto AMAR há 18 anos, Maria de Fátima Antunes elogiou mais uma ação do Mesa Brasil na entidade. Ela comenta sobre a contribuição do programa desde que a instituição se cadastrou nele, em 2010. “O programa é uma bênção caída do céu. Só as fraldas você nem imagina quanto ajuda. Temos 52 pequenos que usam fralda, então são várias trocas. A doação de frutas, então, nem se fala. Também já recebemos feijão, arroz, leite. Os cursos também, as pessoas têm aprendido bastante nas oficinas de armazenamento e limpeza de alimentos. Elas [as mulheres da comunidade] agora se policiam umas às outras”, ressalta Maria de Fátima.

As outras quatro instituições beneficiadas pela doação de brinquedos foram A Associação Nossa Senhora das Dores e o Hospital Infantil Varela Santiago (Natal); a Associação de Apoio ao Portador de Câncer de Mossoró e Região e a Aldeia Infantil SOS Brasil (Caicó).

A campanha natalina do Mesa Brasil foi direcionada a colaboradores, mas o programa atua o ano inteiro graças às doações das empresas parceiras. Só em 2016, quase uma tonelada de alimentos foi doada por 66 parceiros e distribuída nas 110 instituições cadastradas no Mesa. Faça parte deste grande projeto solidário. Para saber como se tornar um doador, acesse www.sescrn.com.br/mesabrasil.

Sobre o Mesa Brasil

O Mesa Brasil Sesc surgiu em 2003, fruta da experiência do Sesc nas ações contra a fome e a subnutrição. No Rio Grande do Norte, o programa foi lançado em Natal em setembro de 2003, e, em Caicó e Mossoró, em julho e dezembro de 2004, respectivamente.

O programa vai além do combate à fome, e não só porque arrecada e distribui outros gêneros, como higiene pessoal e limpeza. A equipe realiza oficinas nas comunidades carentes para ensinar a reaproveitar, acondicionar e limpar alimentos, bem como promove cursos de geração de renda.