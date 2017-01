Morte do artista plástico Dorian Gray foi destaque no noticiário semanal

Arquivo/Equipe Nominuto.com

segunda-feira

Morreu na noite desta segunda-feira (23) o artista plástico potiguar Dorian Gray Caldas, vítima de um infarto agudo do miocárdio.

Força Nacional encontra três túneis na Penitenciária Estadual de Alcaçuz



Equipes da Força Nacional descobriram três túneis nas imediações da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta. As escavações foram descobertas no domingo (22) e na manhã de hoje.

terça-feira

Os policiais do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) entraram na manhã de hoje (24) na penitenciária estadual de Alcaçuz. O objetivo é realizar uma nova vistoria na tentativa de localizar armas e aparelhos celulares. A operação foi anunciada ontem pelo secretário de Segurança, Caio Bezerra.

A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva deu entrada por volta das 15h no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um Acidente Cerebral Vascular (AVC). Segundo a assessoria do hospital, a mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na sala de emergência, mas no momento não é possível informar detalhes sobre o estado de saúde dela.

quarta-feira

O governador Robinson Faria anunciou que o presídio estadual de Alcaçuz será desativado em breve. A confirmação ocorreu durante reunião do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) na Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, realizada na noite desta quarta-feira (25).

Boletim médico divulgado na manhã de hoje (25) pelo Hospital Sírio-Libanês informa que a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva segue internada sob cuidados intensivos na unidade. Ainda de acordo com o comunicado, ela foi submetida, nas últimas horas, a nova avaliação tomográfica de crânio para controle de sangramento cerebral.

quinta-feira

O nome do empresário Eike Batista foi incluído na difusão vermelha da Interpol (Polícia Internacional) - lista dos mais procurados em todo o mundo. A Polícia Federal não o encontrou na manhã desta quinta-feira em sua residência no Rio de Janeiro. Com isso, o empresário foi formalmente declarado foragido.

A crise na segurança pública vem pautando diversas reuniões com técnicos da Prefeitura do Natal, Estado e a União. O secretário adjunto de Transporte, Clodoaldo Trindade recebeu representação do Exército Brasileiro para tratar de um plano de segurança para as vias e os principais corredores de ônibus na cidade.

sexta-feira

O empresário Marcelo Odebrecht prestou, na manhã de hoje (27), depoimento ao juiz auxiliar Marcio Schiefler, que trabalha no gabinete do ministro Teori Zavscki, do Supremo Tribunal Federal (STF). A oitiva foi na sede da Justiça Federal, em Curitiba.

Os agentes penitenciários da força tarefa federal e os policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) encontraram um revólver e uma grande quantidade de armas brancas, hoje (27), durante uma operação de retomada e controle dos pavilhões 4 e 5 da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, controlados por detentos de uma facção criminosa.