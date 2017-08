MST fecha as BRs 406 e 101 Norte em protesto contra Robinson

Divulgação/PRF MST bloqueou com pneus queimados duas rodovias federais no Estado em protesto contra o governador Robinson Faria.

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) bloquearam trechos de duas rodovias federais na manhã desta terça-feira (22) em protesto contra o governador Robinson Faria.



Os grupos incendiaram pneus e utilizaram pedaços de madeira e galhos para fechar os trechos. O MST reclama de ações despejos de famílias acampadas no Estado e reivindica ações por parte do Governo do Estado para realizar assentamentos.







De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), manifestantes fecharam o KM 163 da BR-406, no distrito de Massaranduba em Ceará-Mirim e a BR-101 Norte na rotatória que dá acesso à Praia de Caraúbas, em Maxaranguape.



A PRF recomenda a busca por rodovias alternativas para evitar congestionamentos.