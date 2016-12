Natal com desconto na tarifa de ônibus e opicionais

O natalense e os turistas que visitam a cidade ganharão um presente a mais neste período. É que no dia do Natal o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Cidade do Natal vai operar com 50% de desconto na tarifa para viagem urbana.

É a chamada tarifa social aplicada na cidade sempre nos feriados nacionais e municipais. O valor é válido tanto para transporte por ônibus como transporte por opcional.