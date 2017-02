Nível da água na lagoa de Extremoz está baixo e Caern começa racionamento preventivo

Em virtude do rebaixamento no volume de água da lagoa de Extremoz, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) começa na manhã desta quarta-feira (08), a adotar o rodízio no abastecimento para alguns bairros da zona norte de Natal, em caráter preventivo. A lagoa que abastece 70% da Zona Norte está com 40% da sua capacidade, o que já poderá a curto prazo comprometer o atual ponto de captação. Os outros 30% do abastecimento são oriundos de poços tubulares.De acordo com a equipe técnica da Caern, a primeira semana de rodízio será experimental para avaliação do abastecimento em diversos trechos dos bairros, com atenção maior para as partes mais altas onde o fornecimento de água normalmente é reduzido pela falta de pressão na rede. Quanto maior o consumo nas partes baixas, menor é a pressão da água nas canalizações que levam o produto aos pontos de topografia mais elevadas.A Caern além de procedimentos técnicos que já vem sendo providenciado, como rebaixamento do atual sistema de bombeamento, também já estuda outras ações do plano de contingências, como instalação de um novo ponto de captação através de sistema flutuante, ativações de poços para reforçar o abastecimento dos reservatórios, bem como atendimento através de carros pipas, com prioridade para escolas, hospitais, delegacias e outros prédios que caracterizem prioridade especiais.“Estamos trabalhando para minimizar os efeitos da estiagem também na capital, o rodízio será feito de forma a prevenir o esvaziamento da lagoa de Extremoz nesse momento em que as chuvas ainda não chegaram”, explica o Diretor Presidente da Caern, Eng. Marcelo Toscano.Durante todo o dia desta quarta-feira (8), serão abastecidas as seguintes localidades: Alto da Torre, Niterói, Garis, Raio do Sol, Jardim das Flores, Residencial Redinha e Correios. Durante anoite será a vez dos conjuntos Potengi, Panorama, Santarém I, II e III, Soledade II e loteamento José Sarney. O registro será fechado nos dois dias seguintes – quinta (09) e sexta (10) e aberto novamente sábado (11) e assim sucessivamente.Durante o dia desta quinta-feira (09), a água será direcionada para os conjuntos habitacionais Santa Catarina, Soledade I, Panatis I, II, III e parte do Salinas. À noite, o fornecimento de água será para os moradores do Alto Igapó, Baixo Igapó, Beira Rio e outra parte do Salinas. O abastecimento será suspenso nos dois dias subsequentes – sexta (10) e sábado (11) e retomado domingo (12), seguindo os mesmos intervalos.Na sexta-feira (10), durante o dia, o fornecimento de água será dirigido aos consumidores da Redinha Velha e parte da comunidade África. À noite do mesmo dia (10) o abastecimento será para os moradores da Redinha Nova e outra parte da comunidade África.Reservatório 14O bairro Vale Dourado, conjuntos Alvorada III e Alvorada IV, serão abastecidos durante o dia e a noite desta quarta-feira (08), por 24 h. Em seguida o registro será fechado nas 48h seguintes, quinta e sexta-feira e abrirá para atender as localidades de Nova Zelândia, Golandim, Amarante, e Parque dos Coqueiros (quinta) e sexta para Amarante, Paraíso, Cidade do Sol, Jardim Lola I e II, Alto e Baixo Igapó.Reservatório 15Nesta quarta-feira e sexta-feira, durante 24h, o abastecimento será dirigido ao bairro Jardim Progresso no trecho da Av. Industrial à Av. Três Irmãos; na quinta-feira (09), o mesmo bairro será atendido em outro trecho, da Av. Industrial à Av. Couto Magalhães.