Nova Parnamirim terá interrupção no abastecimento de água

O bairro de Nova Parnamirim, na cidade de Parnamirim, terá intervalos de interrupção no abastecimento de água desta quarta-feira (1º) até sexta-feira (03), para que sejam realizados trabalhos de melhoria na rede.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que está fazendo a interligação de poços que abastecem a região, por meio de subadutoras recentemente construídas, que levarão água para um novo reservatório localizado na Avenida Petra Kelly. Do reservatório, a água será distribuída aos usuários.

As interrupções vão abranger imóveis localizados nas imediações das avenidas Petra Kelly, Ayrton Senna e Abel Cabral. Os poços que abastecem o bairro terão que ser desligados para que equipes da companhia efetuem a interligação deles com o novo reservatório.

Para minimizar os transtornos, a Caern programou interrupções intercaladas. O sistema está sendo desligado nesta manhã de quarta-feira, sendo religado à noite. Na quinta pela manhã, os poços serão novamente desligados, retornando à noite e assim procedendo também na sexta-feira, último dia de execução do trabalho.

A Caern orienta os moradores da localidade para que tenham atenção especial com o uso da água armazenada em seus reservatórios, a fim de diminuir o efeito da escassez momentânea do produto.