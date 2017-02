Nova Parnamirim terá parada de 24 horas no abastecimento na próxima segunda

Os moradores do bairro de Nova Parnamirim que residem nas imediações das avenidas Maria Lacerda, Petra Kelly e Mahatma Gandhi, deverão se programar para uma paralisação no abastecimento de água da região, por um período de 24 horas, na semana que vem.





A parada será a partir das 20 horas da segunda-feira (13), com o sistema sendo religado às 20 horas da terça-feira (14).

Nesse intervalo, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) estará realizando outra etapa do serviço de interligação de poços que abastecem a área com um novo reservatório localizado na Avenida Petra Kelly. A interligação ses dará por meio de subadutoras construídas recentemente.

A Caern orienta os moradores da localidade para que tenham atenção especial com o uso da água armazenada em seus reservatórios, a fim de diminuir o efeito da escassez momentânea do produto.