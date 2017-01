Ônibus só devem começar a circular neste sábado a partir das 6h

Apesar de todos os esforços realizados pela Prefeitura do Natal para a volta da circulação dos ônibus na cidade, os representantes do Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos de Passageiros do Município de Natal (Seturn) alegaram que não teriam condições técnicas de convocar motoristas e cobradores para voltar ao trabalho ainda hoje.



Durante reunião realizada na tarde desta sexta-feira (20), no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), ficou acertado que o transporte urbano vai operar neste final de semana (sábado e domingo), das 6h às 18h, com a frota de domingo - cerca de 200 veículos.

"Ficou definido que a Guarda Municial e a Polícia Militar estarão presentes nas garagens e terminais de ônibus, bem como nos principais corredores de transporte da cidade fazendo a segurança da população e dos veículos. A expectativa é que na segunda-feira 100% da frota já esteja nas ruas. Faremos uma nova reunião e se tudo ocorrer dentro do esperado, a criculação volta ao normal", disse o secretário adjunto de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU), Walter Pedro.

Ainda segundo Walter Pedro, a STTU mantém para hoje a determinação para que os táxis, transporte escolar e veículos credenciados pelo DER possam realizar o serviço de lotação. Deverá ser cobrado o valor da passagem inteira, ou seja, R$2,90, e está dispensada a cobrança da meia passagem.