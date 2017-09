Operação Alcmeón contra venda de sentenças judiciais foi destaque na semana

Equipe Nominuto.com Delação do empresário Fred Queiroz complicou a situação do ex-ministro Henrique Alves, que está preso na Academia de Polícia Militar.

segunda-feira

Um agente de Polícia Civil morreu na tarde deste domingo (27) após ser atropelado durante uma corrida de buggy realizada nas dunas da praia de Jacumã, em Ceará-Mirim.

O portal do Supremo Tribunal Federal (STF) passou a detalhar os pagamentos de seus ministros e servidores. A medida atende à decisão da ministra Cármen Lúcia, presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, de dar maior transparência aos dados sobre os salários e benefícios de todos os servidores do Supremo.

terça-feira

O empresário Fred Queiroz, preso na Operação Manus, afirmou, em delação premiada, que o ex-ministro dos governos Dilma e Temer, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) comprou apoio de lideranças políticas nas eleições de 2014 com R$ 7 milhões, em espécie, no primeiro turno, ao governo estadual do Rio Grande do Norte. No relato dele sobre o segundo turno, Fred admitiu ter usado R$ 4 milhões dos R$ 9 milhões que recebeu, por meio de sua empresa, também para angariar aliados a Alves.

Uma criança com idade aproximada de dois anos foi encontrada por agentes da Ronda Ostensiva da Guarda Municipal do Natal (Romu/GMN), no início da manhã desta terça-feira (29). Na ocasião, a criança vestia apenas fralda e perambulava sozinha pela Avenida do Sol, situada no bairro de Candelária, zona Sul da capital.

quarta-feira

O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta quarta-feira (30), a Operação Alcmeón, cumprindo dois mandados de prisão preventiva, oito de condução coercitiva e 13 de busca e apreensão no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. As medidas foram determinadas pela 2ª e 14ª varas federais do Rio Grande do Norte e se referem a dois inquéritos distintos.

Os motoristas devem ficar atento pois a partir do dia 10 de setembro, a fiscalização das infrações de trânsito passará a ser realizada em Natal também por videomonitoramento.

quinta-feira

A polícia Militar deflagrou na manhã desta quinta-feira (31) a Operação Saturação em Natal e Grande Natal. Objetivo é combater a criminalidade. Ação aconteceu Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim e Extremoz e de acordo com a polícia, pelo menos cinco homens foram presos. Dois deles, foragidos da Justiça.

Interceptação telefônica da Polícia Federal sobre o celular do desembargador aposentado Francisco Barros Dias, preso preventivamente nesta quarta-feira (30) na Operação Alcmeon, revela que o ex-magistrado foi sondado pela defesa do ex-ministro dos governos Dilma e Temer Henrique Eduardo Alves (PMDB) quando o peemedebista foi preso na Operação Manus. Dias é alvo de investigações por vender decisões judiciais no Tribunal Regional Federal da 5ª Região enquanto ocupava cargo na Corte e depois de se aposentar.

sexta-feira

Pelo menos quatro pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha de roubo a bancos morreram em confronto com policiais civis, na cidade de Parnamirim, região metropolitana.

Moradores da comunidade do Mosquito, na zona oeste, deixaram dois corpos na avenida Felizardo Moura, que dá acesso à ponte de Igapó, e fecharam trecho na noite desta quinta-feira (31).