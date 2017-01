Pane elétrica ocasiona interrupção no abastecimento de água na zona norte

Quedas de energia na região onde funciona a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Extremoz ocasionaram a queima de uma bomba e danificaram outra, interferindo na produção e abastecimento de água para 70% da zona norte.



De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), uma equipe já está trabalhando para solucionar o problema, substituindo um equipamento e consertando o outro.

Neste sentido, a Caern informa que a abastecimento para as áreas está suspenso pelas próximas 48 horas (terça e quarta-feira), e quando regularizado, deverá normalizar em até 72 horas. A recomendação da companhia é que a população utilize a água de forma racional no intuito de minimizar o período de desabastecimento.