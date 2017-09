Parada cidadã será inaugurada nas Quintas dentro do Setembro Cidadão

O Setembro Cidadão começa sua programação na manhã desta terça-feira (05) com a inauguração da parada cidadã, situada no bairro das Quintas, na Av. Bernardo Vieira, antes da loja do Vale do Pará, em frente a Rua Paiatis. A ação contará com as presenças dos criadores do Setembro Cidadão e representantes da STTU e Seturn.

Será o segundo ponto de ônibus, com novo formato, sendo adotado de várias informações úteis aos usuários, inclusive mapa de itinerários, telefones de órgãos essenciais e mapa da cidade do Natal. A primeira parada cidadã foi instalada dia 1º de setembro de 2016, no largo do Teatro Alberto Maranhão, no bairro da Ribeira. Durante um ano, a parada foi depredada e agora será entregue, também nesta terça-feira, totalmente recuperada.

De acordo com o juiz Jarbas Bezerra, idealizador do projeto junto com a advogada Lígia Limeira, o objetivo central da iniciativa é levar à população mais atividades que promovam conhecimentos de cidadania. "A educação cidadã pretende fazer de cada pessoa um agente de transformação. Trata-se, também, de convivência social e tomada de consciência política", explicou.

O projeto, que é pioneiro no reconhecimento da importância da cidadania, faz parte do Programa Brasileiro de Educação Cidadã - Probec, e se assemelha ao movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa e a campanha de conscientização do Novembro Azul. Este será o quarto ano que o Estado celebra o Setembro Cidadão.

Lígia Limeira destaca que a parada cidadã foi elaborada em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) e o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros do Município (Seturn). "Todas as normas técnicas foram observadas para oferecer mais conforto, comodidade e segurança aos usuários", destacou a advogada.

Também nesta terça-feira, às 14h, na Escola de Governo do Estado do Rio Grande do Norte, dentro do centro administrativo, será realizada a solenidade de abertura do projeto Setembro Cidadão pela Secretaria Estadual de Educação.