O prazo para pagamento do IPTU com 20% de desconto para quem está em dia com os tributos municipais foi prorrogado pela Prefeitura de Parnamirim até o amanhã (25). Já os que optarem pelo parcelamento da dívida têm até o dia 31 de Janeiro, podendo dividir o débito em até oito parcelas. O contribuinte pode imprimir o boleto pelo site da prefeitura no endereço www.parnamirim.rn.gov.br

O processo é simples, basta acessar o portal do contribuinte e clicar na opção DAM de exercício atual, em seguida faça a opção por pagamento em parcela única ou pelo parcelamento.