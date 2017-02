Parque das Dunas recebe projeto que avalia qualidade da água dos rios

O Parque Estadual Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves” receberá nesta sexta-feira (10) e sábado (11), a Fundação SOS Mata Atlântica para apresentar o projeto “Observando os Rios”, que incentiva a população a fazer o monitoramento da água de forma voluntária.

Durante os dois dias de evento, serão convidados cidadãos e organizações a participarem dos grupos de monitoramento mensal, que farão a coleta e a análise da qualidade da água de alguns rios da região. A iniciativa conta com o patrocínio da Ypê, além da parceria do Parque das Dunas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e do Programa de Educação Ambiental da UFRN (ProEA).

Na sexta-feira (10), das 10h às 13h, o projeto será apresentado aos voluntários, no auditório da Superintendência de Infraestrutura da UFRN, no campus central. No período da tarde, das 15h às 18h, o evento acontecerá no auditório Tocandira, no Parque das Dunas. O evento terá continuidade no sábado (11), das 10h às 13h, também no auditório do Parque.

No “Observando os Rios”, a coleta e análise da água em rios, córregos e lagos são feitas por voluntários capacitados pela Fundação SOS Mata Atlântica. Na reunião de apresentação, serão detalhados o funcionamento do projeto e sua metodologia. Em um segundo momento, os grupos de monitoramento analisarão a água com um kit desenvolvido especialmente para o projeto e os resultados serão reunidos num banco de dados disponibilizado na internet. A iniciativa é aberta à população, que pode participar de grupos já existentes ou ajudar a criar equipes para monitorar rios próximos a escolas e igrejas, entre outros locais.

Malu Ribeiro, especialista em recursos hídricos da Fundação, ressalta a importância da participação da sociedade na iniciativa, que permite intensificar e ampliar o trabalho realizado pela ONG no resgate dos rios, córregos e nascentes do país. “A formação de uma rede de cidadãos para monitorar a qualidade da água dos rios brasileiros é um instrumento de engajamento e mobilização por avanços no saneamento”, diz Malu.

A Ypê, parceira da SOS Mata Atlântica há oito anos, reforça a importância da ação para as gerações futuras. “Um futuro melhor para a sociedade inclui promover e apoiar iniciativas sustentáveis. Um projeto como esse possibilita ações de conservação, recuperação e gestão participativa da água”, afirma Waldir Beira Júnior, presidente executivo da Ypê.

Para participar das palestras, é necessário fazer o cadastro no link.

Sobre o projeto

O Observando os Rios surgiu em 1991, com uma campanha que reuniu 1,2 milhão de assinaturas em prol da recuperação do Rio Tietê. Nascia o projeto Observando o Tietê, que há mais de duas décadas reúne dados da qualidade da água. Para agregar outras bacias hidrográficas, a iniciativa foi ampliada e passou a se chamar “Observando os Rios”. Em nova fase, com o patrocínio da Ypê, o projeto agora tem como objetivo formar 10 grupos de monitoramento da qualidade da água em cada um dos 17 estados que possuem Mata Atlântica. Atualmente são 223 grupos de monitoramento que envolvem cerca de 3,8 mil pessoas monitorando 214 rios dos estados de SP, RJ, ES, BA, MG, PB, PE, AL, CE, SC e PR.

Sobre a SOS Mata Atlântica

A Fundação SOS Mata Atlântica é uma ONG brasileira que atua há 30 anos na proteção dessa que é a floresta mais ameaçada do país. A ONG realiza diversos projetos nas áreas de monitoramento e restauração da Mata Atlântica, proteção do mar e da costa, políticas públicas e melhorias das leis ambientais, educação ambiental, campanhas sobre o meio ambiente, apoio a reservas e unidades de conservação, dentre outros. Todas essas ações contribuem para a qualidade de vida, já que vivem na Mata Atlântica mais de 72% da população brasileira. Os projetos e campanhas da ONG dependem da ajuda de pessoas e empresas para continuar a existir. Saiba como você pode ajudar em www.sosma.org.br.

Sobre a Ypê

Uma empresa 100% brasileira, a Ypê completou 65 anos em 2015. É nacionalmente reconhecida por investir em sustentabilidade aliada à qualidade e à constante inovação. Desde a sua fundação, em 1950, a empresa promove ações que contribuam com o futuro das pessoas e do planeta e, diariamente, empenha-se em minimizar os impactos de suas atividades ao meio ambiente. Marca líder no segmento de higiene e limpeza no Brasil, a Ypê possui uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais quatro unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO). Possui aproximadamente 4.000 funcionários, exporta para mais de 20 países da América Latina, Ásia, África e Oriente Médio e ainda detém as marcas Atol, Assola, Tixan Ypê e Perfex.