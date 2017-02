Potiguares já podem se inscrever para festival de música do Sesc PR

Estão abertas as inscrições para a 39ª edição do Festival de Música Cidade Canção (Femucic), sediado em Maringá, no Paraná. Músicos de todo o país podem se inscrever no festival, realizado pelo Sesc PR em parceria com a prefeitura municipal, nos dias 9 e 10 de junho.



Sem caráter competitivo, o evento, que é referência na produção, na técnica e na formação musical brasileira, proporciona vivências musicais visando a ampliação de repertórios e a formação de plateias. Durante as duas noites, 26 músicas serão apresentadas ao público, a partir das 20h30, no Teatro Calil Haddad, e ainda transmitidas ao vivo via canal do Sesc PR no Youtube.



A inscrição para o festival é gratuita e deverá ser realizada até as 23h59 do dia 19 de fevereiro exclusivamente pelo site http://www3.sescpr.com.br/inscfestivaisIndicacoes. O resultado dos selecionados poderá ser conferido a partir do dia 13 de março, também pelo portal.



Artistas do Rio Grande Norte já participaram do FEMUCIC. A primeira a ser selecionada foi a cantora Cida Lobo, em 1997; em 2013, foi a vez dos músicos Alexandre Atmarama e Carlos Zens mostrarem o talento potiguar no palco paranaense; em 2014, três artistas norteriograndenses foram ao festival: Artur Soares (cantor), Leandro Rocha (com o Grupo Vocal Propagamus) e mais uma vez Alexandre Atmarama, que não só subiu ao palco do festival como também realizou concertos didáticos em escolas da região.



Edital



O foco do evento é a música autoral, abrindo espaço para composições instrumentais de caráter popular ou erudito ou canções de diversos gêneros em língua portuguesa ou idioma indígena, desde que originais e que não tenham sido inscritas em edições anteriores do Femucic. As inscrições deverão ser feitas por intérpretes, que deverão cadastrar, obrigatoriamente, três músicas, conforme edital.



As obras devem ser registradas em vídeos sem cortes, e estarem disponíveis separadamente via Youtube, com os intérpretes que se apresentarão na mostra. Vale ressaltar que não serão aceitos videoclipes, vídeos com fotos ou slides. Outro ponto importante é que o Femucic não contará com banda de apoio, por este motivo os selecionados deverão de apresentar em conformidade ao vídeo de inscrição.



Caberá à Comissão Organizadora selecionar 26 músicas de acordo com a originalidade e singularidade do trabalho, inovação, qualidade artística e técnica. Um incentivo para a participação é o valor da ajuda de custo concedida aos músicos. Confira a progressão conforme a quilometragem de distância da cidade de origem dos músicos inscritos à Maringá e a quantidade de músicas selecionadas:



Categoria 01 – até 150 km de distância até Maringá

– 1 música selecionada: R$ 1.600,00

– 2 músicas selecionadas: R$ 2.000,00

– 3 músicas selecionadas: R$ 2.500,00



Categoria 02 – entre 151 km e 500 km de distância até Maringá

– 1 música selecionada: R$ 2.000,00

– 2 músicas selecionadas: R$ 2.500,00

– 3 músicas selecionadas: R$ 3.125,00



Categoria 03 – entre 501 km e 1000 km de distância até Maringá

– 1 música selecionada: R$ 3.500,00

– 2 músicas selecionadas: R$ 4.375,00

– 3 músicas selecionadas: R$ 5.468,75



Categoria 04 – acima de 1000 km de distância até Maringá

– 1 música selecionada: R$ 6.000,00

– 2 músicas selecionadas: R$ 7.500,00

– 3 músicas selecionadas: R$ 9.375,00



A organização do evento se responsabiliza pela hospedagem e alimentação (café da manhã e almoço) dos músicos de outras cidades, e traslados em Maringá relacionados ao evento. Mais um incentivo para a participação é que o edital também prevê que selecionados para a mostra de música poderão ser convidados a realizar apresentações em outras unidades de Sesc PR, em um circulação e intercâmbio com artistas paranaenses, programada para ocorrer entre os meses de julho a dezembro deste ano.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail: femucic@sescpr.com.br, no site ou pelos telefones (44) 3262-2750 e (44) 3265-2786.



Além das apresentações das músicas selecionadas, o evento também difunde a boa música em outros espaços da cidade, por meio de programação paralela.



Serviço:

O quê? Inscrições abertas 39ª edição do Festival de Música Cidade Canção (Femucic) em Maringá (PR)

Inscrições? Até 19/02 no site http://www3.sescpr.com.br/inscfestivaisIndicacoes

Informações? (44) 3265-2750 | (44) 3265-2786 ou pelo e-mail femucic@sescpr.com.br