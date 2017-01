Prazo para pagar IPTU com desconto termina nessa terça-feira

Quem deseja quitar sua dívida, também pode imprimir o boleto pelo site da Prefeitura no endereço www.parnamirim.rn.gov.br . No site o processo é simples, basta acessar o portal do contribuinte, clicar na opção DAM de exercícios anteriores e preencher as informações solicitadas.

A Prefeitura de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Tributação, está recebendo o pagamento do IPTU com desconto de 10% até amanhã (31). A redução será válida para os contribuintes que efetuarem o pagamento em cota única. Aqueles que optarem pelo parcelamento, deverão realizar o depósito da primeira parcela também nesta terça-feira.Os contribuintes que não efetuarem o pagamento do imposto no prazo deverão pagar multa e juros, que são calculados de acordo com o valor do IPTU de cada morador. Neste ano de 2017 a Prefeitura realizou a distribuição de 98 mil carnês na cidade.O Secretário de Tributação, José Jacaúna, explica que apesar da crise os moradores estão aproveitando o desconto e pagando imposto no prazo "Mesmo com a crise os moradores estão optando por aderir ao desconto e realizando o pagamento do IPTU no prazo. Esperamos que até amanhã mais contribuintes efetuem o pagamento", afirmou.