Prefeitura de Parnamirim anuncia calendário de pagamento dos servidores

A Prefeitura de Parnamirim informa que os pagamentos dos servidores da Estratégia Saúde da Família (ESF), referente ao mês de dezembro de 2016, já se encontram depositados nas contas dos servidores. Também recebem, nesta sexta-feira (20), os trabalhadores do Centro de Atenção Psicossocial (CAPs), plantões de endemias e estagiários.Colocar os salários em dia tem sido uma prioridade do prefeito Rosano Taveira da Cunha que pediu empenho dos secretários no sentido de cortar custos e trabalhar com o mínimo necessário. "Nossa meta é pagar em dia para não penalizar os servidores. E, aos poucos estamos conseguindo organizar as finanças", disse o gestor.Plantonistas e TerceirizadosA Prefeitura Municipal de Parnamirim também entrou em contato com a empresa responsável pelos terceirizados, solicitando a atualização do pagamento em atraso. De acordo com a legislação, a empresa tem obrigação de cumprir com o pagamento dos seus funcionários.Em relação aos plantonistas, como o volume a ser pago é muito alto, ultrapassando os R$ 4 milhões, a Prefeitura está aguardando novos repasses do Ministério da Saúde para atualizar o pagamento.Há 15 dias da nova administração, a Prefeitura de Parnamirim já conseguiu quitar com os salários do funcionalismo e demais categorias que estavam em atraso.