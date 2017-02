Prefeitura de Parnamirim anuncia pagamento de janeiro e retroativo da Educação Para os funcionários que recebem um salário mínimo, o valor depositado em conta já é o equivalente ao reajuste proposto pelo Governo Federal.

O prefeito Rosano Taveira confirmou, nesta quinta-feira (02), o pagamento do funcionalismo para o mês de janeiro que já se encontra na conta dos servidores. Além dos funcionários do município, os estagiários receberam os meses de novembro e dezembro e os plantonistas o referente ao mês de novembro.



Para os funcionários que recebem um salário mínimo, o valor depositado em conta já é o equivalente ao reajuste proposto pelo Governo Federal, de R$ 937. O calendário de pagamento também já foi estabelecido para até o dia 05 de cada mês.



A prioridade no pagamento dos servidores faz parte do plano de governo do prefeito Rosano Taveira, que mantém a postura de transparência na administração "Nosso objetivo é zelar pela valorização dos nossos servidores. A próxima meta do gestor do município é pagar os salários de dezembro dos plantonistas e janeiro dos estagiários. Ontem, definimos o calendário de pagamento dos magistrados, profissionais de fundamental importância para a formação dos parnamirinenses", explicou o prefeito.



Calendário de pagamento Educação



Nesta quarta-feira (01), em reunião entre a gestão com o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público (Sintserp), foi anunciado que no mês de fevereiro será paga a segunda parcela do retroativo referente ao aumento dos professores do ano passado e o valor de um sexto das férias dos magistrados. Já no mês de março será efetuado o depósito da terceira parcela e das jornadas extras dos professores em sala de aula. Em abril, será pago o piso de 2017 e negociado o retroativo deste ano.