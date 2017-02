Prefeitura de Parnamirim inicia recadastramento de servidores A expectativa é atualizar os dados de 3.447 funcionários efetivos.

A Prefeitura de Parnamirim iniciou nesta quarta-feira (1) o recadastramento dos servidores municipais. A expectativa é atualizar os dados de 3.447 funcionários efetivos, destes, 2.336 lotados nas pastas de educação e tributação, 749 na saúde e 372 na administração geral, que engloba as demais secretarias. O recadastramento segue até 10 de março.



A atualização está acontecendo em duas etapas: a primeira, através de um pré-cadastro (online), que deve ser feita pela internet, em www.parnamirim.rn.gov.br . Em seguida, o servidor deve se dirigir a um dos pólos (ver abaixo), das 8h às 13h, para validar seu cadastro. "O objetivo é ampliar as informações sobre os servidores para atualizarmos os dados do sistema e, assim, termos conhecimento de todos os setores que por ventura venham necessitar de capacitações", explicou o secretário de Administração e Recursos Humanos, Fábio Sarinho. Cibele Campelo foi uma das primeiras a fazer o recadastramento.



A agente administrativa da Secretaria de Educação - um dos pólos de validação presencial -, não perdeu tempo. "Já que trabalho aqui, na educação, aproveitei para finalizar a minha validação. E acho muito importante nós atualizarmos os dados para que a prefeitura tome conhecimento", disse a servidora. A gestão democrática e implantação de novos sistemas de informação em andamento na Prefeitura de Parnamirim está toda sendo desenvolvida pelo Grupo de Ciência e Tecnologia da Informação(GCTI).



Pólos de validação presencial (8h às 13h):



SESAD (Secretaria Municipal de Saúde) - Público alvo: Servidores da Saúde Endereço: Avenida Tenente Medeiros, Centro (próximo à Maternidade Divino Amor). Telefone:3644-8170/8117

SEMEC (Secretaria Municipal de Educação) - Público alvo: Servidores da Educação e Tributação Endereço: Rua Cícero Fernandes Pimenta, 312, Bairro: Monte Castelo. Telefone: 3644 8250/8251

SEARH (Secretaria de Administração e Recursos Humanos) - Público alvo: Servidores da Administração e demais secretarias.Endereço: Avenida Tenente Medeiros,Centro(próximo à Maternidade Divino Amor). Primeiro andar. Telefone: 3644 8134.

Para saber mais informações acesse: www.parnamirim.rn.gov.br