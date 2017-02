Prefeitura de Parnamirim prorroga prazo de pagamento do IPTU com descontos

A Prefeitura de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Tributação, comunica que prorrogou para o dia 8 de março o prazo para pagamento do IPTU com desconto de 20% para quem optar pela cota única e 10% para o parcelamento em até 8 vezes.



O secretário José Jacaúna Assunção explica que o prazo foi prorrogado devido o atraso na confecção dos carnês de IPTU, CIP, TCRL/2017 e entrega aos contribuintes. "As pessoas terão um prazo maior para efetuar o pagamento porque realmente constatamos esse atraso na entrega dos carnês", justificou.

O Documento de Arrecadação - DAM pode ser emitido pela internet na página da Prefeitura www.parnamirim.rn.gov.br link "IPTU/2017" ou diretamente na Secretaria da Tributação, à rua Cícero Fernandes Pimenta, 312, térreo, Santos Reis ou ainda na Avenida Abel Cabral, 100, em Nova Parnamirim.