Prefeitura inaugura novo prédio do NatalPrev

Marco Polo Obra preservou a fachada da antiga sede do Instituto na rua Floriano Peixoto, mas ergueu um prédio moderno e equipado.

O prefeito Carlos Eduardo entregou na tarde desta terça-feira (22) as novas instalações do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Natal – NatalPrev, prédio Prefeito Agnelo Alves. A obra, preservou a fachada da antiga sede do Instituto na rua Floriano Peixoto, mas ergueu um prédio moderno e equipado para atender a todas as atividades da previdência municipal. O custo da obra ficou em torno de R$ 3,5 milhões, pago com recursos próprios do NatalPrev.

A inauguração das novas instalações homenageou ainda os ex-presidentes do Instituto, com o memorial onde constam as fotos de todos os 19 que passaram por lá, desde o tempo em que se chamava Iprevinat. O último ex-presidente, o atual secretário de Governo Municipal, Homero Grec, foi homenageado.

Estiveram presentes ainda o vice-prefeito de Natal, Álvaro Dias; a primeira dama e secretária Municipal de Políticas para as Mulheres, Andréa Ramalho; o presidente do NatalPrev, Thiago Marreiros; o vice-presidente da Câmara Municipal de Natal, Sueldo Medeiros, entre outros secretários e servidores da administração municipal e autoridades.

O novo prédio era uma necessidade, devido às precárias instalações no antigo casarão da rua Floriano Peixoto, que desde final de 2014 esteve em obra. Com a construção de um prédio de três andares no mesmo endereço de Petrópolis, as novas instalações têm capacidade para atender de 80 a 100 pessoas por dia, e receber os cerca de 50 servidores do Instituto.

“É uma felicidade cumprir com esse projeto e também nesse mesmo dia homenagear o meu pai. Não apenas por ser meu pai, mas por, lá atrás, nos anos 60, ele ter organizado a previdência social dos servidores de Natal”, afirmou o prefeito Carlos Eduardo, lembrando que em 1968 o então prefeito de Natal, Agnelo Alves, seu pai, com a lei nº. 1.738/1968, reformulou o Montepio dos Funcionários Públicos do Município do Natal, e fundou na mesma data o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Natal – Iprevinat.

As instalações modernas e que atendem às necessidades de todos os frequentadores, foram erguidas preservando-se a arquitetura do antigo prédio, o que foi ressaltado pelo prefeito, agradecendo aos responsáveis pelo projeto, o engenheiro Flávio Guedes e o arquiteto Yugo Furusato. “ Precisamos preservar a história e memória dessa cidade, para contar às futuras gerações a trajetória de Natal que tanto amamos”, a firmou.

O presidente do NatalPrev, Thiago Marreiros, agradeceu ao prefeito e aos dois últimos ex-presidentes, Maria Helena Duarte e Homero Grec, pelo empenho em ter proporcionado esta obra. “Este belo prédio que devolve aos servidores, aposentados e pensionistas, tudo o que eles doaram ao longo de seu trabalho”, disse. Os recursos que custearam a obra são oriundos da taxa de administração previdenciária, prevista na Lei Complementar Municipal nº. 063/2005.

Entre os ex-presidentes presentes à solenidade de inauguração no novo prédio estava o médico Cassimiro Monteiro Cavalcante, que por sete anos esteve à frente do antigo Iprevinat. À sua época, o Iprevinat cresceu com implantação da contribuição previdenciária para o Município (antes esta contribuição ia para o antigo sistema de Previdência Nacional), de alguns serviços, como ambulatórios dentários e atendimento ampliado em saúde, implantação de farmácia com preços especiais aos servidores e também a criação da carteira de habitação em parceria com a previdência Estadual, para aquisição de casas para servidores Municipais.

Estas e outras medidas foram tomadas ao longo desses quase 50 anos de modelo de previdência criada no fim dos anos 60. Entre 2010 e 2011, o presidente do Instituto foi Manoel Digésio da Costa, responsável pela última grande reforma e criação do NatalPrev, instituindo também a taxa de administração previdenciária, o que possibilitou, por exemplo, o custeio da obra do novo prédio.

O decreto que dá o nome do ex-prefeito de Natal, Agnelo Alves, à sede do NatalPrev, se baseia na história do próprio Instituto. Em 1924, com a lei nº. 03/1924, foi criado o Montepio dos Funcionários Públicos do Município do Natal/RN, que atendia a viúvas dos funcionários públicos municipais.