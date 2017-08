Prefeitura lança aplicativo para auxiliar turista que visita Natal

Em solenidade prevista para às 9h30 desta sexta-feira (25), no Salão Nobre da Prefeitura do Natal, o prefeito Carlos Eduardo e a secretária Municipal do Turismo, Christiane Alecrim, promovem o lançamento do aplicativo Visit Natal, uma ferramenta que auxiliará, de forma gratuita, fácil e prática, o turista a viver uma melhor a sua experiência de visitar a capital potiguar.

O Visit Natal é um dos resultados do Programa Natal Cidade Inteligente e Humana, desenvolvido em parceria entre Prefeitura de Natal, via Secretaria Municipal de Planejamento, e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por intermédio do Instituto Metrópole Digital.

O Programa tem como objetivo promover a cooperação no conhecimento e inovação, por meio de ações integradas para o desenvolvimento de soluções urbanas inovadoras.