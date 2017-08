Prefeitura retoma obras de reforma em casas de Mãe Luiza

Prefeitura do Natal

A Prefeitura informou nesta terça-feira (22), que vai retomar ainda esta semana os serviços de recuperação de unidades habitacionais no bairro de Mãe Luiza atingidos por deslizamento em 2014.



Serão investidos, na sua totalidade, R$ 1.143.250,18. A empresa Plantacon - Plantações, Construções e Criação Ltda., iniciará imediatamente as obras em 16 de um total de 45 imóveis.



As casas recuperadas foram atingidas pelas fortes chuvas que caíram sobre a capital potiguar no período da Copa do Mundo. Naquela oportunidade, uma imensa cratera se abriu no bairro, causando prejuízos à população.



De acordo com informações da Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (Seharpe), o canteiro de obras já começou a ser estruturado no bairro e os trabalhos serão iniciados na sequência.



Em princípio, 16 casas receberão os serviços executados pela construtora. Na sequência, outras 10 serão beneficiadas, seguindo um cronograma até que todas as residências cadastradas sejam atendidas.



Além dessas ações de recuperação, a Prefeitura já executou, no bairro, a construção da escadaria e a reconstrução de todo o sistema de drenagem da região e paga “salário-aluguel” para famílias que perderam os imóveis no local ou que tiveram a casa interditada pela Defesa Civil do Município após o deslizamento de terras.



A prefeitura informou, ainda, que com relação ao sistema habitacional, em Mãe Luiza, foi feita a inscrição no programa Minha Casa, Minha Vida, para construção de 26 unidades habitacionais, na Rua João VIII. Em breve será realizado o lançamento do Edital para o Chamamento Público.