Presidente da Assembleia recebe novos gestores do TRT

Eduardo Maia/AL

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), recebeu nesta quinta-feira (22) visita de cortesia dos desembargadores Maria Auxiliadora Rodrigues e Bento Herculano Duarte Neto, recém eleitos para presidir, pelos próximos dois anos, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª região. Os magistrados estiveram na Casa para convidar o presidente Ezequiel para a solenidade de posse da nova diretoria do TRT/RN, agendada para 9 de janeiro de 2017.



“A Casa recebe com muita satisfação essa visita e convite. A desembargadora Auxiliadora tem procurado, mesmo antes de sua posse, reunir-se com instituições que podem contribuir, seja com atos ou sugestões, para a importância do diálogo e da parceria institucional com a Justiça do Trabalho. A Casa do Povo está sempre de portas abertas para colaborar”, disse Ezequiel Ferreira.



Durante o encontro, foram discutidas possibilidades de parceria entre a Escola da Assembleia e a Escola Judicial (Ejud) para a capacitação de servidores das instituições. Assuntos como a crise econômica e a estiagem que atingem o Estado também foram debatidos.



“Viemos à Casa para estreitar os laços entre a Justiça e a Casa Legislativa. Em nossa gestão pretendemos firmar grandes parcerias e, hoje, promovemos o primeiro ato ao darmos continuidade à uma série de visitas institucionais que estamos fazendo. Agradeço ao presidente Ezequiel por colocar a Assembleia à disposição para eventuais colaborações”, falou Maria Auxiliadora.



Os desembargadores Maria Auxiliadora Rodrigues e Bento Herculano Duarte Neto foram eleitos em novembro para os cargos de presidente e vice-presidente do TRT - biênio 2017/2018. O futuro secretário-geral da presidência da instituição, Edílson Gurgel, também acompanhou a visita ao Legislativo Estadual.