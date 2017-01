Procissão de Nossa Senhora da Candelária altera o itinerário de três linhas de ônibus Evento religioso acontece na próxima quinta-feira, entre 17h e 20h.

Nesta quinta-feira (02) ocorre a tradicional procissão de Nossa Senhora da Candelária no bairro de Candelária, zona Sul da capital. Com isso, as vias no percurso do evento serão interditadas para passagem dos fieis entre 17h e 20h. A informação é da Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU).



O percurso acertado entre a Paróquia de Nossa Senhora da Candelária e a STTU é o seguinte: a procissão sai da Rua Marechal Rondon – em frente à Igreja –, segue pela Av. Eng. Luciano de Barros, Rua Caramuru, Rua Beatriz Ramalho e chega a Rua Marechal Rondon. Ao todo, a STTU contará com 04 motociclistas e 02 viaturas para cobrir o trajeto.



Por causa do bloqueio, três linhas de ônibus vão mudar de itinerário. A linha 35 (Soledade I/Candelária, via Av. Prudente de Morais) e 64A/43 (Nova Natal/Candelária, via Alecrim) desviam apenas na saída de Candelária a partir da Alameda Bolivariana, entrando na Av. das Brancas Dunas, Rua Jerônimo de Albuquerque, Rua Frei Henrique de Coimbra, Rua Ataulfo Alves e na Rua Bento Gonçalves – de onde seguem normalmente.



A linha 30 (Felipe Camarão/Pirangi, via Candelária/Campus) muda em Candelária a partir da Rua Padre Diogo Feijó, entrando na Rua Raposa Câmara, Rua Bento Gonçalves, Rua Marechal Rondon e segue seu trajeto normal.



Em caso de dúvidas os usuários podem ligar para o Alô STTU – no telefone 156 – ou perguntar pelo Twitter oficial, o @156Natal.